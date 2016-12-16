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Голодец призвала избавиться от прямоугольных классов28 февраля в 08:49

Чтобы дети видели лица, а не затылки.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает прямоугольные классы пережитком, от которого надо избавляться. Речь об организации школьного пространства зашла в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Неправильно у нас классы сконструированы, они у нас все прямоугольные. Потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, и за ним висит доска, а все детишки сидят рядами, как мы учились в детстве. Чтобы формировать проектный подход, чтобы выстраивать команду и вести к достижению цели, дети должны сидеть по-другому, и работа должна строиться иначе", - цитирует вице-премьера ТАСС.

По ее словам, учитель не должен стоять у доски, что диктует ему роль ментора. Его задача в том, чтобы помогать ребенку развивать свою индивидуальность и талант, передает "Уралинформбюро".

Как пояснили позже в пресс-службе вице-премьера, форма класса должна быть квадратной: чтобы детей можно было рассаживать в разных конфигурациях в зависимости от учебной задачи.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Валентина 28 февраля в 11:00

Если работа не идет, начинают двигать мебель. Так расцениваю предложение О.Голодец.

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