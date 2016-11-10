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Первые туристы облетят вокруг Луны в 2018 году28 февраля в 09:34

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На американском "Драконе".

Американская частная компания SpaceX заявила о планах отправить двух туристов в полет вокруг Луны в конце 2018 года.

Счастливчики уже внесли предоплату, а из других желающих выстроилась очередь. "Это возможность для людей вернуться в дальний космос впервые за 45 лет", - цитируют "Известия" сообщение компании.

Старт корабля Dragon 2 в тандеме с тяжелой ракетой-носителем Falcon намечен с мыса Канаверал во Флориде, передает "Уралинформбюро".

Национальное аэрокосмическое агентство США приветствует начинание партнеров по отрасли. "Мы будем тесно работать со SpaceX, чтобы убедиться, что она безопасно отвечает своим договорным обязательствам по возврату запущенных астронавтов на территорию США и продолжению успешной доставки грузов на Международную космическую станцию", - заявили в НАСА.

Стоит отметить, что и в России есть частный космический "туроператор", но его обещания скромнее. "КосмоКурс" Павла Пушкина предлагает клиентам 15-минутную экскурсию на орбиту в шестиместной ракете за 250 миллионов долларов. Полеты собирается начать в 2020 году.

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