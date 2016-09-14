Ученые написали три сценария конца света28 февраля в 11:15
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После падения мегаболида.
Британские ученые представили несколько вариантов развития событий при падении на Землю огромного метеорита. Материалы были переданы в научные издания, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно первому сценарию, болид рухнет в воды Атлантики - погибнут 50 000 человек.
Второй вариант предусматривает падение метеорита на сушу. Сильнее остальных пострадает население Лондона и Берлина. Ударная волна нанесет непоправимый ущерб нескольким материкам.
Самый разрушительный - третий сценарий, по которому частицы космического тела взорвутся при входе в атмосферу Земли. Ударная энергетическая волна выведет из строя все приборы на планете, а люди погибнут от теплового излучения.
Ранее в NASA предупреждали, что в феврале 2017 года на Землю рухнет астероид WF9 диаметром более километра. Астроном российского происхождения Дамир Демин прогнозировал. что мощность удара при падении болида составит 3 000 мегатонн в тротиловом эквиваленте, а приземление в океан приведет к вскипанию воды и возникновению гигантского цунами, которое поглотит многие прибрежные города. Ожидалось, что увидеть полет болида можно будет на территории Великобритании.
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