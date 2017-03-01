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Имя "меняет" внешность человека28 февраля в 11:42

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Срабатывает эффект Дориана Грея.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме открыли необычную закономерность между именем и обликом человека. Люди изменяют свою внешность, подстраиваясь под существующие стереотипы о носителе того или иного имени, пишет Journal of Personality and Social Pocial Psychology.

В ходе эксперимента группе добровольцев из Израиля и Франции показывали фотографии людей и просили ответить, как их зовут. На выбор давалось четыре имени. Участники эксперимента указывали верный вариант в 40% случаев.

Психологи считают, что ответ подсказывали культурные стереотипы об облике носителей популярных имен. Ученые повторили эксперимент с искусственным интеллектом: в данные компьютера загрузили "типичные" показатели внешности для того или иного имени. Машина дала 64% правильных ответов, передает "Уралинформбюро".

Стремление людей соответствовать имени ученые назвали эффектом Дориана Грея.

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