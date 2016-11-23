Россияне поделятся зарплатой с безработными28 февраля в 11:20
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По новой системе страхования.
Российских работодателей обяжут отчислять в бюджет налог на безработных. С такой инициативой выступил Минтруд РФ. Сейчас пособия по безработице выкраиваются из общих поступлений казны.
Стоит отметить, что система страхования от безработицы существовала в России до 2001 года. Работодатели отчисляли в бюджет 1,5-2% фонда оплаты труда. В современной ситуации, по мнению Топилина, выплаты могли бы составить примерно 1% - это порядка 200 миллиардов рублей в год. В данный момент на пособия по безработице ежегодно тратится около 40 миллиардов рублей.
Переход к новой системе возможен через 7-10 лет, передает "Уралинформбюро".
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