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Россияне поделятся зарплатой с безработными28 февраля в 11:20

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По новой системе страхования.

Российских работодателей обяжут отчислять в бюджет налог на безработных. С такой инициативой выступил Минтруд РФ. Сейчас пособия по безработице выкраиваются из общих поступлений казны.

Стоит отметить, что система страхования от безработицы существовала в России до 2001 года. Работодатели отчисляли в бюджет 1,5-2% фонда оплаты труда. В современной ситуации, по мнению Топилина, выплаты могли бы составить примерно 1% - это порядка 200 миллиардов рублей в год. В данный момент на пособия по безработице ежегодно тратится около 40 миллиардов рублей.

Переход к новой системе возможен через 7-10 лет, передает "Уралинформбюро".

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