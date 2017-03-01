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"Яндекс.Новости" попали под колпак Роскомнадзора28 февраля в 11:47

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Придется отвечать за "фейк".

Роскомнадзор внес сервис "Яндекс.Новости" в реестр новостных агрегаторов. Решение было принято на основании статистики о посещаемости, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон о распространении информации новостными интернет-агрегаторами, посещаемость которых превышает 1 миллион пользователей в сутки. Согласно документу, владельцы должны проверять достоверность новости до ее распространения. Впрочем, при дословном цитировании "фейка" ответственность агрегатор не несет. При этом информацию он должен хранить в течение полугода.

Ранее Роскомнадзор также внес в реестр новостных агрегаторов порталы "СМИ2" и "Новости Mail.Ru".

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