Придется отвечать за "фейк".

Роскомнадзор внес сервис "Яндекс.Новости" в реестр новостных агрегаторов. Решение было принято на основании статистики о посещаемости, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2017 года вступил в силу закон о распространении информации новостными интернет-агрегаторами, посещаемость которых превышает 1 миллион пользователей в сутки. Согласно документу, владельцы должны проверять достоверность новости до ее распространения. Впрочем, при дословном цитировании "фейка" ответственность агрегатор не несет. При этом информацию он должен хранить в течение полугода.

Ранее Роскомнадзор также внес в реестр новостных агрегаторов порталы "СМИ2" и "Новости Mail.Ru".