Страну загоняют в тупик.

Каждый третий россиянин уверен, что страна движется по неверному пути развития. Об этом свидетельствуют данные февральского исследования "Левада-Центра". При этом 53% опрошенных считают, что "дела идут в правильном направлении", передает "Уралинформбюро".

Наибольшее доверие россиян в числе институтов власти заслужил президент РФ. Его деятельность одобряют 84% респондентов, недовольны им 15%. Менее всего жители страны склонны доверять Госдуме РФ. Ее работу положительно оценивают 42% опрошенных, тогда как 57% высказались неодобрительно.

В списке конкретных политиков, завоевавших расположение россиян, также лидирует Владимир Путин. В первую пятерку вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Жириновский и Дмитрий Медведев.