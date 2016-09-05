Треть россиян не видят свет в конце тоннеля28 февраля в 15:52
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Страну загоняют в тупик.
Каждый третий россиянин уверен, что страна движется по неверному пути развития. Об этом свидетельствуют данные февральского исследования "Левада-Центра". При этом 53% опрошенных считают, что "дела идут в правильном направлении", передает "Уралинформбюро".
Наибольшее доверие россиян в числе институтов власти заслужил президент РФ. Его деятельность одобряют 84% респондентов, недовольны им 15%. Менее всего жители страны склонны доверять Госдуме РФ. Ее работу положительно оценивают 42% опрошенных, тогда как 57% высказались неодобрительно.
В списке конкретных политиков, завоевавших расположение россиян, также лидирует Владимир Путин. В первую пятерку вошли Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Владимир Жириновский и Дмитрий Медведев.
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