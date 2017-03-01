Под серенаду древолаза: в Екатеринбурге выберут первую красавицу28 февраля в 14:38
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Среди самых верных и ядовитых.
В преддверии праздника 8 Марта в Екатеринбургском зоопарке проводят конкурс красоты "Зоомисс-2017". Отдать свой голос за самую прекрасную "даму" можно до 6 марта на официальном сайте зверинца.
В Международный женский день юные гости зоопарка смогут не только полюбоваться на победительницу, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению подарков для мам и бабушек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зоосада.
"Зоомисс-2017" выберут из великолепной пятерки.
1. Харза Герда
Подвижная и активная Герда очень любопытна и следит за всем, что происходит вокруг вольеры. Ярко-рыжая шубка и веселая мордочка привлекают гостей.
Сильный и свирепый хищник из семейства куньих удивляет сообразительностью. В дикой природе эти животные могут объединяться в небольшие стаи, чтобы поймать крупную добычу, и берут ее хитростью – например, выгоняют небольшого оленя на лед или загоняют в засаду.
2. Львинохвостый макак Селена
Селене уже больше 20 лет, она много раз радовала сотрудников зоопарка потомством и показывала себя как заботливая мать.
Львинохвостые макаки (вандеру) встречаются только в тропических лесах Юго-Западной Индии. Они живут в кронах деревьев и питаются фруктами. В наши дни этот вид находится под угрозой исчезновения из-за истребления лесов.
3. Зеленокрылый ара Зара
Ара - одни из самых крупных попугаев и одни из самых верных. Это очень интеллектуальные птицы, а чем сильнее развит мозг, тем сложнее животному найти подходящую пару. При гибели одного из супругов другой будет очень грустить и может на всю жизнь остаться одиноким. В среднем ары живут 30-50 лет.
4. Бахромчатая черепаха Хелиса
Бахромчатая черепаха или мата-мата – вечно улыбающаяся дама, но при этом очень хитрая. Длинные кожистые отростки на ее голове привлекают проплывающих мимо рыбешек, а затем черепаха просто втягивает их в рот целиком.
5. Священный древолаз Дендра
Яркий наряд Дендры говорит, что она ядовита. Однако в условиях неволи токсин теряется, а яркая расцветка остается. Стоит отметить, что самки священного древолаза – ценительницы хорошей музыки. Чтобы покорить их сердца, кавалеры поют мелодичные "серенады".
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