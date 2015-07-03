Впервые.

В ночь на 28 февраля 2017 года в Нижневартовске было отмечено необычное погодное явление - снежная гроза. В соцсетях появились и встревоженные, и восторженные сообщения горожан, передает "Уралинформбюро".

"А у нас в первом часу ночи была снежная гроза. Страх, ужас и восторг! Снежное облако на минуты закрыло весь вид из окна. Два раза бухнуло, сверкнуло и улетело. Интересно, кто-то успел сфотографировать?" - спрашивает одна из горожанок.

Другие размещают в соцсетях снимки и видео буйства природы.

Фото: Алёнка Михайленко, "ВКонтакте"

Видео: Elisy Fedorenko, YouTube.com

Стоит отметить, что ранее в ХМАО-Югре снежные грозы не фиксировались документально. В целом это редкое метеоявление, когда молнии сопровождаются снегопадом. В современной истории России они наблюдались всего несколько раз.