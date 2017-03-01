С бесценными артефактами.

В провинции Сычуань китайские археологи обнаружили две старинные гробницы - их возраст может достигать тысячи лет. На данный момент известно, что они относятся ко временам династии Сун, которая правила древним Китаем с 960 по 1279 годы, сообщает агентство "Синьхуа".

Сооружения, выполненные из кирпича, уже сами по себе представляют историческую ценность, отмечают археологи. Внутри обнаружено порядка 60 бесценных артефактов: изделия из фарфора, погребальные статуэтки и фрагменты письменных документов, передает "Уралинформбюро".

"Гробницы ни разу не вскрывались и поэтому не были разграблены. Все предметы погребального искусства сохранились в первозданном виде", - делятся исследователи.