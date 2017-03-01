×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Китае нашли неразграбленные гробницы28 февраля в 15:05

  • Текст

С бесценными артефактами.

В провинции Сычуань китайские археологи обнаружили две старинные гробницы - их возраст может достигать тысячи лет. На данный момент известно, что они относятся ко временам династии Сун, которая правила древним Китаем с 960 по 1279 годы, сообщает агентство "Синьхуа".

Сооружения, выполненные из кирпича, уже сами по себе представляют историческую ценность, отмечают археологи. Внутри обнаружено порядка 60 бесценных артефактов: изделия из фарфора, погребальные статуэтки и фрагменты письменных документов, передает "Уралинформбюро".

"Гробницы ни разу не вскрывались и поэтому не были разграблены. Все предметы погребального искусства сохранились в первозданном виде", - делятся исследователи.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×