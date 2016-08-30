Если власти одобрят идею автошкол.

Представители Союза автошкол Москвы предложили внести изменения в порядок обучения будущих водителей. В частности, после прохождения курса теории и практики в автошколе им рекомендуется выдавать лишь временные права сроком на 2 года. Если испытательный период завершится успешно, то автомобилисту вручат постоянное водительское удостоверение. В противном случае его отправят обратно в автошколу.

Как пишет газета "Известия", необходимость нововведения связана с тем, что 80% ДТП в стране происходит по вине неумелых водителей, что говорит о низком качестве их обучения.

На период испытательного срока для автовладельцев предполагается ряд ограничений, передает "Уралинформбюро". Они будут касаться скоростного режима, перевозки пассажиров, езды в темное время суток и по автомагистралям.

Кроме того, авторы идеи считают, что следует скорректировать программу обучения водителей, сделав упор на предотвращение опасных ситуаций на дороге.

Инициативы Союза автошкол будут представлены главе ГИБДД России Виктору Нилову в первой половине марта.