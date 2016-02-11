Статус требует допзатрат.

Финансирование муниципальной программы по формированию столичного имиджа Екатеринбурга увеличено с 425 до 478 миллионов рублей. Постановление об этом 27 февраля подписал глава администрации города Александр Якоб, сообщает "Уралинформбюро".

Программа рассчитана на 2012-2020 годы. Согласно паспорту проекта, конечная его цель - увеличение доли горожан, считающих Екатеринбург столицей, на 4% – до 49% от общей численности населения. Для этого многотысячными тиражами выпускаются периодические издания, публикуются десятки книг о городе и проводятся сотни публичных мероприятий.