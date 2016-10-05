Наняв вместо них мигрантов.

Руководство Сысертского АТП отказалось от услуг бастовавших водителей. 30 человек захотели выйти на работу после частичного погашения задолженности по зарплате, но им объявили, что автопарк сломан, и предприятие на данный момент нуждается только в 10-12 шоферах. Оставшимся 12 водителям руководство предложило кабальные условия труда. Кроме того, их лишили соцпакета. В результате из 12 вышли на линию только 4 человека.

"Нас не уволили, увольнение, скорее всего, будет после банкротства, но мы сидим дома. Транспортная неразбериха продолжается. Люди не могут уехать на работу и на учебу, очень нервная обстановка", - прокомментировал "Уралинформбюро" один из сотрудников Игорь Рукомойкин.

Он отметил, что вместо бастовавших водителей руководство приняло на работу мигрантов с личным транспортом. Однако и те уже начали разбегаться, поскольку денег им также не платят.

"Я получил зарплату только за ноябрь и декабрь. За сентябрь, октябрь, январь и февраль мне ничего не перечисляли. При этом график погашения задолженности, о котором мы договорились в администрации с руководством, до сих пор не составлен", - отметил Рукомойкин.

Стоит напомнить, что водители не выходят на работу с 20 января 2017 года. Из-за больших долгов по зарплате им нечем кормить семьи. В декабре 2016 года следователи возбудили уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

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