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Многодетные екатеринбуржцы получили 35 земельных участков28 февраля в 17:41

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Под коттеджи.

В феврале 2017 года 35 многодетных семей Екатеринбурга получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Наделы расположены в границах уральской столицы - на территории поселков Палкинский Торфяник, Сысерть, Шабровский, Медный, а также в микрорайоне Калиновский. Земли были предоставлены МУГИСО, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

Участки передаются в собственность в рамках выполнения "майских" указов президента РФ. С 2012 года в Свердловской области было предоставлено не менее 7 тысяч участков для многодетных семей, с начала 2017 года – 169 наделов.

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