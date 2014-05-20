Многодетные екатеринбуржцы получили 35 земельных участков28 февраля в 17:41
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Под коттеджи.
В феврале 2017 года 35 многодетных семей Екатеринбурга получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Наделы расположены в границах уральской столицы - на территории поселков Палкинский Торфяник, Сысерть, Шабровский, Медный, а также в микрорайоне Калиновский. Земли были предоставлены МУГИСО, сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.
Участки передаются в собственность в рамках выполнения "майских" указов президента РФ. С 2012 года в Свердловской области было предоставлено не менее 7 тысяч участков для многодетных семей, с начала 2017 года – 169 наделов.
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