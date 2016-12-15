Троллейбусам и трамваям в Екатеринбурге энергоблокада не грозит 28 февраля в 18:04
- Текст
Транспортники вернули все долги.
Екатеринбуржцы могут спать спокойно - в ближайшее время их не лишат привычного транспорта. ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" полностью рассчиталось за электричество. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".
Ранее энергетики предупреждали, что 28 февраля 2017 года - крайний срок погашения долга в 4,5 миллиона рублей. В случае неуплаты обещали обесточить все городские трамваи и троллейбусы.
Подобные угрозы в адрес муниципального предприятия уже звучали в начале февраля – касаемо задолженности в 51 миллион рублей. Однако чиновникам удалось договориться с поставщиком ресурсов. Горадминистрация перечислила энергетикам 15 миллионов рублей, а по оставшейся сумме подписала соглашение о реструктуризации.
Ранее по теме:
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Без паники: екатеринбуржцев не лишат трамваев и троллейбусов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
22 февраля в 10:23
Без паники: екатеринбуржцев не лишат трамваев и троллейбусов
В мэрии подсуетились.21 февраля в 13:34
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Начнут с Уралмаша.30 января в 16:03
Екатеринбуржцы останутся без трамваев и троллейбусов
Если не решится проблема энергодолгов.15 декабря 2016 в 08:46
В Екатеринбурге около вокзала остановились трамваи
И троллейбусы.07 декабря 2016 в 15:33
С "тормознувших" трамваи пермяков взыщут миллионы
Чтобы были внимательнее за рулем.09 ноября 2016 в 13:59
Уральские энергетики справятся с зимними "сюрпризами" за час
Встретив зиму в полной готовности.21 октября 2016 в 16:58
Екатеринбуржцам пропишут маршрутную "диету" весной
Разъяснив что к чему.24 августа 2016 в 14:18
Перекресток в центре Екатеринбурга закроют для трамваев
И троллейбусов.11 августа 2016 в 09:06
Маршрут в хаос
На три года.05 августа 2016 в 14:36
Марафонцы забаррикадируют центр Екатеринбурга
На несколько часов.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.