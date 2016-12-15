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Троллейбусам и трамваям в Екатеринбурге энергоблокада не грозит 28 февраля в 18:04

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Транспортники вернули все долги.

Екатеринбуржцы могут спать спокойно - в ближайшее время их не лишат привычного транспорта. ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" полностью рассчиталось за электричество. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Ранее энергетики предупреждали, что 28 февраля 2017 года - крайний срок погашения долга в 4,5 миллиона рублей. В случае неуплаты обещали обесточить все городские трамваи и троллейбусы.

Подобные угрозы в адрес муниципального предприятия уже звучали в начале февраля – касаемо задолженности в 51 миллион рублей. Однако чиновникам удалось договориться с поставщиком ресурсов. Горадминистрация перечислила энергетикам 15 миллионов рублей, а по оставшейся сумме подписала соглашение о реструктуризации.

Ранее по теме:
Энергетики остановят все трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге
Без паники: екатеринбуржцев не лишат трамваев и троллейбусов

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