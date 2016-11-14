Свердловчанкам подарят 150 тонн цветов28 февраля в 17:05
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И это не предел.
28 февраля в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыло два самолета из Амстердама, которые привезли 150 тонн цветов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни, ежегодно поставки цветов к праздникам 14 февраля и 8 марта увеличиваются. Их везут со всего света – из Колумбии, Эквадора, Израиля, Южной Европы и Кении. В последнее время стало больше поставок из Южной Америки. "Все зависит от цены конкретного сорта и вида цветов на международной цветочной бирже", - отметили в Кольцовской таможне.
Завтра ожидается прибытие еще 10 тысяч роз из Эквадора. Следующий "цветочный" борт прилетит 1 марта. Однако на Урал попадет только часть товара: остальное отправится дальше – в Новосибирск и Хабаровск.
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