И это не предел.

28 февраля в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыло два самолета из Амстердама, которые привезли 150 тонн цветов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Кольцовской таможни, ежегодно поставки цветов к праздникам 14 февраля и 8 марта увеличиваются. Их везут со всего света – из Колумбии, Эквадора, Израиля, Южной Европы и Кении. В последнее время стало больше поставок из Южной Америки. "Все зависит от цены конкретного сорта и вида цветов на международной цветочной бирже", - отметили в Кольцовской таможне.

Завтра ожидается прибытие еще 10 тысяч роз из Эквадора. Следующий "цветочный" борт прилетит 1 марта. Однако на Урал попадет только часть товара: остальное отправится дальше – в Новосибирск и Хабаровск.