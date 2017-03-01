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Новый ТЦ за екатеринбургским "Дирижаблем" вырастет к концу года28 февраля в 17:54

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Не за горами благоустройство парка.

За "Дирижаблем" в Екатеринбурге началась масштабная стройка. К концу 2017 года там должен появиться новый торговый центр, передает "Уралинформбюро".

Площади возводит питерская компания "О'кей", генподрядчиком выступает ООО "Альфастрой". Завершение работ, согласно паспорту объекта, намечено на 4 квартал 2017 года.

Стоит отметить, что в нагрузку "О'кей" займется благоустройством парка прилегающего парка. Концепцию реконструкции зеленой зоны Градсовет Екатеринбурга утвердил в октябре 2016 года. Здесь появится сеть асфальтированных дорожек и тропинок, новые насаждения, спортивные площадки, зоны активности и отдыха, инфраструктура для велосипедистов и любителей собак.

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