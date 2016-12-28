С 20 апреля.

Жители Челябинска с 20 апреля смогут добраться до Казани без пересадок на новом поезде. Время в пути займет чуть более 21 часа.

Новый состав "Челябинск – Казань – Москва" будет отправляться по четным числам. Он будет следовать через Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Екатеринбург, Агрыз, Муром, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Стоимость билетов до Казани составит 1 361 рубль в плацкартном вагоне, 1 068 рублей в сидячем и от 3 400 рублей - в купе.

Стоит отметить, что сейчас невозможно доехать до Казани из Челябинска без пересадки. Ее приходится делать в Талице, Тюмени, Екатеринбурге или Пензе.

Новый поезд станет третьим составом, идущим из южноуральскую столицы в Москву. Первые два следуют через Самару и Уфу.