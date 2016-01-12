Прием в муниципальной больнице обойдется свердловчанам в 1055 рублейСегодня в 12:04
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Максимум.
В свердловских медучреждениях поднялись цены на ряд профильных услуг. О планируемом повышении в муниципальных клиниках областной минздрав заявлял еще в начале 2017 года. В конце февраля правительство региона утвердило новый прейскурант на платные услуги.
"Тарифы не поднимались три года, и сейчас они не компенсируют затрат. А инфляция за это время все-таки выросла. Рост цен не столь существенный. Наша задача сейчас – покрыть расходы", – пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков.
В числе прочего подорожали приемы специалистов, медосмотры, услуги стоматолога. В среднем тариф увеличился на 16%. Так, первичный прием врача высшей категории теперь обойдется в 1055 рублей вместо 910.
Стоит отметить, что поднялись предельные тарифы. Клиники вправе установить цены ниже этого уровня.
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