В Нягани на школьника упала железная дверь28 февраля в 18:39
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Когда он пытался зайти в подъезд.
Школьник из Нягани получил травмы из-за упавшей на него железной двери. ЧП произошло в ноябре 2016 года.
Рабочие строительной компании ООО "Северприобьстрой-Нягань", обновлявшие вход в подъезд в одном из домов города, оставили металлическую дверь незакрепленной и ушли обедать. Когда мальчик попытался войти, железная конструкция на него рухнула.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, сумму компенсации за травмы ребенку оценили в 100 000 рублей.
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