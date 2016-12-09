Когда он пытался зайти в подъезд.

Школьник из Нягани получил травмы из-за упавшей на него железной двери. ЧП произошло в ноябре 2016 года.

Рабочие строительной компании ООО "Северприобьстрой-Нягань", обновлявшие вход в подъезд в одном из домов города, оставили металлическую дверь незакрепленной и ушли обедать. Когда мальчик попытался войти, железная конструкция на него рухнула.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, сумму компенсации за травмы ребенку оценили в 100 000 рублей.