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На Среднем Урале расширился список "аварийных" муниципалитетов28 февраля в 18:43

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Их уже 9.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков добавил в список муниципалитетов, срывающих сроки реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, еще 2 - Верхнюю Туру и Березовский.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев перечислил в качестве аутсайдеров Первоуральск, Камышлов, Таборы, Ивдель, Шалю, Тавду и Ирбит, передает "Уралинформбюро". Он пригрозил главам территорий отставками в случае срыва сроков.

"Ситуация вызывает тревогу. Мы ведем регулярный мониторинг, проводим адресную работу по каждому объекту. По некоторым объектам необходимо принимать экстренные меры, чтобы успеть закончить их в оставшееся время. Предстоит очень сложная работа", - прокомментировал министр.

Основная проблема срыва сроков - недобросовестные подрядчики.

Программа подразумевает расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На эти цели выделены средства из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На данный момент на Среднем Урале полностью завершились два этапа программы. Благодаря ним, жилищные условия улучшили 6 136 человек. Почти выполнен план третьего этапа (2 510 человек). Сейчас работа ведется по четвертому этапу. Уже получил новые квартиры 221 человек. До 1 сентября 2017 года в число счастливчиков должны попасть еще 4 420 человек.

Между тем сейчас на Среднем Урале остро стоит другая проблема. С 1 января 2012 года в регионе пришло в негодность множество обветшавших домов. Включить их в нынешнюю программу нельзя. Чиновники надеются, что в ближайшее время будет принято решение о новой программе переселения.

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