На Среднем Урале расширился список "аварийных" муниципалитетов28 февраля в 18:43
- Текст
Их уже 9.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков добавил в список муниципалитетов, срывающих сроки реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, еще 2 - Верхнюю Туру и Березовский.
Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев перечислил в качестве аутсайдеров Первоуральск, Камышлов, Таборы, Ивдель, Шалю, Тавду и Ирбит, передает "Уралинформбюро". Он пригрозил главам территорий отставками в случае срыва сроков.
"Ситуация вызывает тревогу. Мы ведем регулярный мониторинг, проводим адресную работу по каждому объекту. По некоторым объектам необходимо принимать экстренные меры, чтобы успеть закончить их в оставшееся время. Предстоит очень сложная работа", - прокомментировал министр.
Основная проблема срыва сроков - недобросовестные подрядчики.
Программа подразумевает расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. На эти цели выделены средства из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.
На данный момент на Среднем Урале полностью завершились два этапа программы. Благодаря ним, жилищные условия улучшили 6 136 человек. Почти выполнен план третьего этапа (2 510 человек). Сейчас работа ведется по четвертому этапу. Уже получил новые квартиры 221 человек. До 1 сентября 2017 года в число счастливчиков должны попасть еще 4 420 человек.
Между тем сейчас на Среднем Урале остро стоит другая проблема. С 1 января 2012 года в регионе пришло в негодность множество обветшавших домов. Включить их в нынешнюю программу нельзя. Чиновники надеются, что в ближайшее время будет принято решение о новой программе переселения.
Ранее по теме:
Главам свердловских муниципалитетов грозят отставки
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
-
13 января в 11:08
Сдачу подземной парковки на Ленина в Екатеринбурге перенесли на 3 месяца
Подрядчика оштрафуют.08 декабря 2015 в 09:38
Караваев скинет обязанности по капремонту в территории
Муниципалам придется отвечать за качество работ.21 октября 2013 в 17:49
Екатеринбургские дорожники провалили план реконструкции трасс
Ключевые объекты будут заморожены.05 сентября 2013 в 10:19
Улицу Циолковского в Екатеринбурге достроят в 2014 году
И сделают ее двусторонней.29 августа 2013 в 18:03
В Екатеринбурге аховая ситуация с ремонтом дорог
Побиты все прошлогодние рекорды.24 июля 2013 в 11:23
Ремонт улицы Малышева в Екатеринбурге отложили из-за "Водоканала"
Коммунальщики должны были поменять сети, но передумали.24 июля 2013 в 09:32
Ремонт улицы Малышева в Екатеринбурге на грани срыва
Подрядчик до сих пор не приступил к замене асфальтового полотна.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.