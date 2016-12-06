В феврале.

Празднование Дня защитника Отечества хотят перенести на летний период. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Иван Сухарев, передает "Уралинформбюро".

"В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах "за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных". Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником", - цитирует народного избранника RT.

День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, появился после распада СССР. С 1946 по 1993 год праздник именовался Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. Еще раньше он носил название "День Красной Армии и Флота" и был привязан к годовщине первых побед Красной армии над германскими войсками под Псковом и Нарвой, которые были одержаны как раз 23 февраля.