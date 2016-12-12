На Марсе "песчаные дьяволы" ворочают камни28 февраля в 18:24
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Как пушинки.
На Красной планете "песчаные дьяволы" заставляют двигаться огромные булыжники. Сатанинским именем астронавты называют сильные марсианские вихри.
Ранее NASA зафиксировало мистические передвижения огромных – до 9 метров в диаметре – камней по поверхности планеты. Непонятно, под действием какой силы это происходит. Склоны, где "путешествуют" валуны, пологие. Но камни появляются то в одном месте, то в другом. Оставляя за собой заметные следы.
Астронавты NASA предположили, что "гоняют" камни именно сильные ветры, передают "Уралинформбюро".
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