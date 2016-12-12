×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Марсе "песчаные дьяволы" ворочают камни28 февраля в 18:24

  • Текст

Как пушинки.

На Красной планете "песчаные дьяволы" заставляют двигаться огромные булыжники. Сатанинским именем астронавты называют сильные марсианские вихри.

Ранее NASA зафиксировало мистические передвижения огромных – до 9 метров в диаметре – камней по поверхности планеты. Непонятно, под действием какой силы это происходит. Склоны, где "путешествуют" валуны, пологие. Но камни появляются то в одном месте, то в другом. Оставляя за собой заметные следы.

Астронавты NASA предположили, что "гоняют" камни именно сильные ветры, передают "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×