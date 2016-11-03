В 2020 году российских школьников заставят сдавать ЕГЭ по истории28 февраля в 19:09
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По примеру других стран.
В 2020 году в России ЕГЭ по истории могут включить в список обязательных выпускных экзаменов. Об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Она отметила, что экзамен по истории сдают во всех странах мира, передает "Уралинформбюро".
Сейчас выпускники российских школ в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2020 году, помимо истории, к этому списку может добавиться еще и иностранный язык.
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