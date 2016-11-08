×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С организаторов концерта Павла Воли в Екатеринбурге "трясут" 240 тысяч28 февраля в 19:33

  • Текст

В Арбитражном суде.

Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" подала иск на концертную фирму "БНБ ПРОМОУШН", которая должна была организовать концерт Павла Воли в Екатеринбурге. Истец требует взыскать с ответчика 240 тысяч рублей. Другие подробности дела пока не раскрываются, передает "Уралинформбюро".

Концерт Павла Воли должен был состояться в уральской столице 25 декабря 2016 года. По словам комика, у него уже был куплен билет в Екатеринбург, но неожиданно организаторы перестали выходить на связь. Частично деньги за билеты были выплачены в начале февраля 2017 года, однако на этом организаторы успокоились.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцу Андрею Кацайлиди удалось отсудить у организаторов 40,9 тысяч рублей. Из них 14 тысяч - это стоимость билетов. Оставшаяся сумма - неустойка и судебные расходы.

Ранее по теме:
Екатеринбуржец отсудил 40 тысяч за сорванный концерт Павла Воли

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×