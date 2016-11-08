В Арбитражном суде.

Общероссийская общественная организация "Российское авторское общество" подала иск на концертную фирму "БНБ ПРОМОУШН", которая должна была организовать концерт Павла Воли в Екатеринбурге. Истец требует взыскать с ответчика 240 тысяч рублей. Другие подробности дела пока не раскрываются, передает "Уралинформбюро".

Концерт Павла Воли должен был состояться в уральской столице 25 декабря 2016 года. По словам комика, у него уже был куплен билет в Екатеринбург, но неожиданно организаторы перестали выходить на связь. Частично деньги за билеты были выплачены в начале февраля 2017 года, однако на этом организаторы успокоились.

Ранее сообщалось, что екатеринбуржцу Андрею Кацайлиди удалось отсудить у организаторов 40,9 тысяч рублей. Из них 14 тысяч - это стоимость билетов. Оставшаяся сумма - неустойка и судебные расходы.

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