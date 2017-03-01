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ФАС поставила "диагноз" Минздраву РФСегодня в 08:07

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С выдачей лицензий не все в порядке.

ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава РФ. Как пояснили "Уралинформбюро" в антимонопольной службе, выявлены признаки нарушения ч.1 ст.15 закона "О защите конкуренции".

В 2012 году правительство РФ утвердило положение о лицензировании медицинской деятельности. В свою очередь Минздав должен был конкретизировать требования к получателям лицензии - соответствующий приказ был принят в 2013 году. Однако у антимонопольщиков возникли к нему претензии - минувшим летом Минздраву было вынесено предупреждение с требованием откорректировать документ к ноябрю 2016 года.

Но оно до сих пор не выполнено. "В связи с этим сегодня в России отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий и лицензиатам, осуществляющим отдельные виды работ и услуг, что ставит медорганизации в неравное положение при получении лицензий", - подчеркнул замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела в отношении Минздрава России состоится 16 марта.

Между тем в министерстве настаивают, что оспариваемый приказ строго соответствует действующему законодательству.

"Согласно данному документу работы (услуги) при оказании медицинской помощи группируются с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания. Если бы такая группировка отсутствовала, то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования, и указанный кабинет получил бы возможность проводить высокотехнологичные операции без наличия необходимого оборудования и соответствующего персонала", - пояснили в пресс-службе Минздрава.

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