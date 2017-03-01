Египет возвращается - курортам РФ придется снижать ценыСегодня в 08:32
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Иначе растеряют всех туристов.
Глава Ростуризма Олег Сафонов призвал представителей туриндустрии снижать цены на российских курортах. Тревожным звонком для них должно стать повышение конкуренции на туристическом рынке. По словам Сафонова, над корректировкой ценовой политики уже работает руководство Краснодарского края. Перспективы туриндустрии обсуждались на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает "Уралинформбюро".
В 2016 году объем внутреннего туризма увеличился на 15%. Курорты РФ получили карт-бланш благодаря остановке турпотока в Турцию и Египет, где стало небезопасно. Однако минувшим летом россияне дождались-таки отмены запрета на продажу путевок в Турцию, вот-вот откроют и Египет - протокол о его авиабезопасности должны подписать в марте.
Оба направления, пусть и не сразу, вернут потерянных туристов, и российские курорты с их заоблачными ценами вновь останутся у разбитого корыта.
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на эти деньги можно сьездить в египет чем крымответить
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