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Хакеры атакуют школьников с утроенной силойСегодня в 10:08

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Через смартфоны.

В 2016 году в разы возросла активность интернет-мошенников. При этом злоумышленники чаще стали атаковать мобильные устройства, сообщили "Уралинформбюро" в "Лаборатории Касперского".

За год было обнаружено около 8,5 миллиона вредоносных приложений на смартфонах, что в три раза больше, чем в 2015 году. В полтора раза возросло число атакованных пользователей.

Больше всего от киберпреступников страдает молодежь в Москве и Санкт-Петербурге.

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