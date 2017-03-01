Через смартфоны.

В 2016 году в разы возросла активность интернет-мошенников. При этом злоумышленники чаще стали атаковать мобильные устройства, сообщили "Уралинформбюро" в "Лаборатории Касперского".

За год было обнаружено около 8,5 миллиона вредоносных приложений на смартфонах, что в три раза больше, чем в 2015 году. В полтора раза возросло число атакованных пользователей.

Больше всего от киберпреступников страдает молодежь в Москве и Санкт-Петербурге.