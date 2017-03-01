Екатеринбуржцам выставили 30-тысячные счета за капремонтСегодня в 11:15
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Регоператор винит самих жильцов.
Екатеринбуржцы, проживающие в доме №75 по улице Уральской, получили 30-тысячные счета за капремонт.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Фонда капремонта, в случившемся виноваты сами собственники квартир. Их дом был построен в 2011 году, поэтому он не попадает под мораторий на оплату капремонта. По данным регоператора, владельцы квартир проводили общее собрание, на котором было принято решение собирать средства на спецсчете. Однако горожане не довели процедуру до конца и не выбрали лицо, которое бы занималось начислениями и рассылкой квитанций.
В итоге счета не выставлялись, и копились долги, однако об этом никто не беспокоился. Многие жильцы были уверены, что не обязаны платить, поскольку живут в новом доме.
По правилам, если собственники не могут собрать хотя бы половину взносов на спецсчет, их переводят в общий котел. Эта процедура занимает около 7 месяцев.
В пресс-службе Фонда отметили, что в течение полугода не будут начислять владельцам квартир пени на многотысячные счета. У них есть возможность расплатиться с долгами в несколько этапов.
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