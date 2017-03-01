×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцам выставили 30-тысячные счета за капремонтСегодня в 11:15

  • Текст

Регоператор винит самих жильцов.

Екатеринбуржцы, проживающие в доме №75 по улице Уральской, получили 30-тысячные счета за капремонт.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Фонда капремонта, в случившемся виноваты сами собственники квартир. Их дом был построен в 2011 году, поэтому он не попадает под мораторий на оплату капремонта. По данным регоператора, владельцы квартир проводили общее собрание, на котором было принято решение собирать средства на спецсчете. Однако горожане не довели процедуру до конца и не выбрали лицо, которое бы занималось начислениями и рассылкой квитанций.

В итоге счета не выставлялись, и копились долги, однако об этом никто не беспокоился. Многие жильцы были уверены, что не обязаны платить, поскольку живут в новом доме.

По правилам, если собственники не могут собрать хотя бы половину взносов на спецсчет, их переводят в общий котел. Эта процедура занимает около 7 месяцев.

В пресс-службе Фонда отметили, что в течение полугода не будут начислять владельцам квартир пени на многотысячные счета. У них есть возможность расплатиться с долгами в несколько этапов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×