По словам родителей.

В Екатеринбурге в детском саду №371 на улице 40 лет Октября малышей не выпускают на прогулку. По словам родителей, воспитатели не рискуют выходить на улицу с подопечными из-за опасной крыши, откуда в любой момент могут свалиться снежные глыбы. Судя по выложенным в соцсеть снимкам, кровлю не чистили очень давно.

В дошкольном учреждении "Уралинформбюро" заявили, что информация слишком преувеличена: "Дети у нас гуляют, ничего страшного не происходит. Сегодня в 16 часов крыша будет почищена".

Ранее по теме:

Ледяная могила под крышами Екатеринбурга