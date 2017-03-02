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Новый iPhone недосчитается кнопки Home и разъема Lightning01 марта в 17:10

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Чтобы заряжаться от макбуков.

Новый смартфон от корпорации Apple будет выпускаться без уникального разъема Lightning. Вместо него установят порт USB-C. По данным The Wall Street Journal, это позволит заряжать смартфоны от новых макбуков. Сейчас ноутбуки от Apple имеют только входы USB-С, а смартфоны снабжены кабелем USB - Lightning, что не дает подсоединить один гаджет к другому.

В настоящее время порт USB-C - отличительная особенность устройств с ОС Android.

Восьмой iPhone, как ожидается, выйдет в свет осенью 2017 года в трех модификациях, одна из которых будет иметь гибкий OLED-дисплей. Кроме того, с нижней части экрана уберут кнопку Home - ее заменит оригинальный Touch Bar, передает "Уралинформбюро".

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