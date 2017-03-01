×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Лишний вес приводит к 9 видам ракаСегодня в 12:41

  • Текст

Опасны даже 5 лишних кило.

Группа европейских ученых обнаружила взаимосвязь между ожирением и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает научный журнал BMJ.

В многочисленных исследованиях приняли участие несколько десятков тысяч человек. В 13% случаев ученые обнаружили связь между ожирением и онкологией. Поражение органов объяснялось нарушением в работе системы пищеварения или гормональными сбоями. Из-за лишнего веса может возникнуть рак груди, прямой и толстой кишки, желудка, пищевода, почек, поджелудочной железы, матки и лейкоз.

Так, пять набранных килограммов повышают риск возникновения рака поджелудочной железы на 50%, передает "Уралинформбюро".

Ранее американские исследователи выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди и раннему старению мозга.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×