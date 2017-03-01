Опасны даже 5 лишних кило.

Группа европейских ученых обнаружила взаимосвязь между ожирением и онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает научный журнал BMJ.

В многочисленных исследованиях приняли участие несколько десятков тысяч человек. В 13% случаев ученые обнаружили связь между ожирением и онкологией. Поражение органов объяснялось нарушением в работе системы пищеварения или гормональными сбоями. Из-за лишнего веса может возникнуть рак груди, прямой и толстой кишки, желудка, пищевода, почек, поджелудочной железы, матки и лейкоз.

Так, пять набранных килограммов повышают риск возникновения рака поджелудочной железы на 50%, передает "Уралинформбюро".

Ранее американские исследователи выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди и раннему старению мозга.