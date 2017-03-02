Против них возбуждено уже два дела.

В Свердловской области появились первые уголовные дела в отношении лжегазовиков.

В Красноуфимске полицейские взяли под стражу трех екатеринбуржцев - 46-летнюю женщину и мужчин 27 и 28 лет. Им вменяется ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МО МВД России "Красноуфимский", екатеринбуржцы ходили по квартирам жителей Красноуфимского и Артинского районов и предлагали собственникам установить в помещениях специальное газовое оборудование стоимостью от 2 до 6 тысяч рублей. Оно якобы было необходимо для того, чтобы избежать утечек и взрывов. После получения денег подозреваемые уходили, не выполнив никакой работы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, в Серове следователи также возбудили уголовное дело в отношении лжегазовиков, но по ч.1 ст.238 УК РФ (Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Подозреваемые ходили по домам и квартирам и предлагали установить газовое оборудование, не соответствующее ГОСТам. Кроме того, нарушались все методики его установки. Эксплуатировать такие приборы опасно", - добавил официальный представитель областного СУ СКР Александр Шульга.

Названия фирм, от лица которых действовали лжегазовики, следователи и полицейские пока не раскрывают.

Стоит добавить, что ранее "Уралинформбюро" более подробно разбиралось в проблеме лжегазовиков в материале "На газовой бочке". Сейчас только на территории Екатеринбурга действует около 10 фирм, чьи работники ходят по квартирам, представляются газовыми службами и под самыми разными предлогами активно навязывают жителям различные услуги. В их компетентности в АО "Екатеринбурггаз", судя по возросшим аварийным заявкам, сильно сомневаются. Горожане завалили газовиков жалобами на обман проходимцев.