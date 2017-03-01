×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасностьСегодня в 14:25

  • Текст

Медлить с их заменой не стоит.

Если безопасность семьи – в приоритете, вместо покупки очередного гаджета обновите газовую плиту, советуют в аварийной газовой службе. Современная газовая плита - лучший подарок на 8 Марта всем хозяйкам.

В особой группе риска – пожилые люди, которые часто забывают включенные плиты без присмотра, в квартире возникает загазованность, или пища пригорает. Предотвратить угрозу дальнейшего ЧС помогают правильные действия очевидцев (проветривание помещений и звонок по телефону 04) и оперативная помощь бригад круглосуточного немедленного реагирования АО "Екатеринбурггаз".

За январь-февраль 2017 года аварийные бригады устранили 60 опасных ситуаций, связанных с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования. Современное же газовое оборудование оснащено системами безопасности и позволяет минимизировать угрозы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", в Екатеринбурге эксплуатируется 364 тысячи газовых плит, около 15 тысяч газовых котлов, более 4 тысяч проточных водонагревателей и 1,4 тысячи печных горелок. Почти каждый третий газовый прибор в квартирах екатеринбуржцев (33% от общего количества газоиспользующего оборудования) - с истекшим сроком эксплуатации. Только в 2016 году сотрудники АО "Екатеринбурггаз" при плановом техническом обслуживании выдали потребителям газа 16 564 предписания о необходимости замены оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Использование устаревших газовых плит, котлов, водонагревателей, печных горелок влечет за собой несчастные случаи, пожары и взрывы газа. Во избежание тяжких последствий для нарушителей газовой безопасности в РФ введена административная ответственность. За эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – до 30 тысяч рублей. Данные о нарушителях правил газовой безопасности будут регулярно передаваться в Департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.

Срок эксплуатации любого газового прибора прописан в паспорте от завода-производителя, как правило, он не превышает 10-15 лет. Приобретать газоиспользующее оборудование, равно как и комплектующие, следует только в специализированных магазинах. Отключение и подключение газовых приборов должно производиться исключительно специалистами газовой службы. "Не доверяйте газоопасные работы неквалифицированным лицам. Самостоятельная установка, перестановка газовых приборов строжайше запрещены", - отметили в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

Натворили. Как шизофрению лечат пластилином

В больнице №6.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×