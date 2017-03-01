Медлить с их заменой не стоит.

Если безопасность семьи – в приоритете, вместо покупки очередного гаджета обновите газовую плиту, советуют в аварийной газовой службе. Современная газовая плита - лучший подарок на 8 Марта всем хозяйкам.

В особой группе риска – пожилые люди, которые часто забывают включенные плиты без присмотра, в квартире возникает загазованность, или пища пригорает. Предотвратить угрозу дальнейшего ЧС помогают правильные действия очевидцев (проветривание помещений и звонок по телефону 04) и оперативная помощь бригад круглосуточного немедленного реагирования АО "Екатеринбурггаз".

За январь-февраль 2017 года аварийные бригады устранили 60 опасных ситуаций, связанных с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования. Современное же газовое оборудование оснащено системами безопасности и позволяет минимизировать угрозы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", в Екатеринбурге эксплуатируется 364 тысячи газовых плит, около 15 тысяч газовых котлов, более 4 тысяч проточных водонагревателей и 1,4 тысячи печных горелок. Почти каждый третий газовый прибор в квартирах екатеринбуржцев (33% от общего количества газоиспользующего оборудования) - с истекшим сроком эксплуатации. Только в 2016 году сотрудники АО "Екатеринбурггаз" при плановом техническом обслуживании выдали потребителям газа 16 564 предписания о необходимости замены оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Использование устаревших газовых плит, котлов, водонагревателей, печных горелок влечет за собой несчастные случаи, пожары и взрывы газа. Во избежание тяжких последствий для нарушителей газовой безопасности в РФ введена административная ответственность. За эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – до 30 тысяч рублей. Данные о нарушителях правил газовой безопасности будут регулярно передаваться в Департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.

Срок эксплуатации любого газового прибора прописан в паспорте от завода-производителя, как правило, он не превышает 10-15 лет. Приобретать газоиспользующее оборудование, равно как и комплектующие, следует только в специализированных магазинах. Отключение и подключение газовых приборов должно производиться исключительно специалистами газовой службы. "Не доверяйте газоопасные работы неквалифицированным лицам. Самостоятельная установка, перестановка газовых приборов строжайше запрещены", - отметили в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".