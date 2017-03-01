Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасностьСегодня в 14:25
- Текст
Медлить с их заменой не стоит.
Если безопасность семьи – в приоритете, вместо покупки очередного гаджета обновите газовую плиту, советуют в аварийной газовой службе. Современная газовая плита - лучший подарок на 8 Марта всем хозяйкам.
В особой группе риска – пожилые люди, которые часто забывают включенные плиты без присмотра, в квартире возникает загазованность, или пища пригорает. Предотвратить угрозу дальнейшего ЧС помогают правильные действия очевидцев (проветривание помещений и звонок по телефону 04) и оперативная помощь бригад круглосуточного немедленного реагирования АО "Екатеринбурггаз".
За январь-февраль 2017 года аварийные бригады устранили 60 опасных ситуаций, связанных с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования. Современное же газовое оборудование оснащено системами безопасности и позволяет минимизировать угрозы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", в Екатеринбурге эксплуатируется 364 тысячи газовых плит, около 15 тысяч газовых котлов, более 4 тысяч проточных водонагревателей и 1,4 тысячи печных горелок. Почти каждый третий газовый прибор в квартирах екатеринбуржцев (33% от общего количества газоиспользующего оборудования) - с истекшим сроком эксплуатации. Только в 2016 году сотрудники АО "Екатеринбурггаз" при плановом техническом обслуживании выдали потребителям газа 16 564 предписания о необходимости замены оборудования с истекшим сроком эксплуатации.
Использование устаревших газовых плит, котлов, водонагревателей, печных горелок влечет за собой несчастные случаи, пожары и взрывы газа. Во избежание тяжких последствий для нарушителей газовой безопасности в РФ введена административная ответственность. За эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение – от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей – до 30 тысяч рублей. Данные о нарушителях правил газовой безопасности будут регулярно передаваться в Департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.
Срок эксплуатации любого газового прибора прописан в паспорте от завода-производителя, как правило, он не превышает 10-15 лет. Приобретать газоиспользующее оборудование, равно как и комплектующие, следует только в специализированных магазинах. Отключение и подключение газовых приборов должно производиться исключительно специалистами газовой службы. "Не доверяйте газоопасные работы неквалифицированным лицам. Самостоятельная установка, перестановка газовых приборов строжайше запрещены", - отметили в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:53
Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
За год количество происшествий удвоилось.Сегодня в 14:48
Неудавшийся суицид 13-летней челябинки аукнулся директору школы
И застройщику.Сегодня в 14:45
Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
Ребенок перенес две операции.Сегодня в 14:25
Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.Сегодня в 14:21
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей пятиэтажки
Огонь вспыхнул в подвале.Сегодня в 14:14
КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
Руководители клуба поделились планами.Сегодня в 14:10
"Лыжня России" принесла "Газпром добыча Ямбург" 3 медали
Одну золотую и две серебряные.Сегодня в 13:36
4-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
Разыскиваются очевидцы.Сегодня в 13:29
Семерых южноуральцев будут судить за организацию детской проституции
И съемки порно.Сегодня в 13:07
Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Лучше выглядеть бедным и больным.Сегодня в 12:44
ММК презентует суперсталь в Узбекистане
На международной выставке.Сегодня в 12:41
Лишний вес приводит к 9 видам рака
Опасны даже 5 лишних кило.Сегодня в 12:21
Трое свердловчан вырубили сосны на миллион
Один из них отправится в колонию.Сегодня в 12:17
Звезду сериала на НТВ арестовали в Кыштыме
На три дня.Сегодня в 12:13
В Нефтеюганске транспортники отравились угарным газом
Суд закрыл предприятие на 15 суток.
Главные новости
- Сегодня в 14:53Российские туристы чаще всего гибнут в Таиланде
- Сегодня в 14:45Мать 3-летней екатеринбурженки требует 850 тысяч за ошибку педиатра
- Сегодня в 14:14КРК "Уралец" высосет четверть миллиарда из "Автомобилиста"
- Сегодня в 13:364-летний екатеринбуржец впал в кому после ДТП
- Сегодня в 13:07Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"
Аналитика
Первоклассный взрыв Екатеринбурга
Прокуратура, на выезд!
Арабское ухо да услышит
Предложение россиян.
Натворили. Как шизофрению лечат пластилином
В больнице №6.