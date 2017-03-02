Антибиотики уже бессильны.

Российские ученые обнаружили на территории страны три микроба из списка устойчивых к существующим антибиотикам и потому крайне опасных для человечества. Перечень 12 наиболее "грозных" микроорганизмов ВОЗ представила в феврале 2017 года. Особо опасные бактерии обнаружены уже в 15 крупных российских городах, включая обе столицы, сообщают "Известия" со ссылкой на НИИ детских инфекций в Санкт-Петербурге.

Россиянам угрожают ацинетобактеры, синегнойная палочка и энтеробактерии. Эти микробы вызывают менингит, сепсис, нагноения, поражение мочевых путей, заражение крови и другие инфекции.

По мнению ученых, в ближайшие годы вряд ли появятся действенные препараты против данных бактерий. "И если мы сейчас не будем принимать меры, то лет через 10-15 человек может погибнуть от обычного гнойного прыща, потому что антибактериальные препараты перестанут действовать", – считает представитель НИИ.

Ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, в мире умирает 700 тысяч человек. К 2050 году эта цифра может вырасти до 10 миллионов в год, передает "Уралинформбюро".