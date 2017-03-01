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Автоинспекторы будут выписывать штрафы "по одежке"Сегодня в 13:07

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Лучше выглядеть бедным и больным.

С 1 апреля 2017 года сотрудники ДПС начнут работать по новому регламенту, пишет "Коммерсантъ". В нем предлагается определять размер штрафа с учетом биографических данных водителей: возраста, места жительства, семейного и имущественного положения.

Упраздняется норма о снятии номеров, а распечатку электронной версии полиса ОСАГО можно будет предъявлять для проверки.

При составлении протокола водителю позволено сомневаться в доказательствах и приводить контраргументы, которые должны быть "тщательно и всесторонне" проверены. Если инспектора склоняют к взятке, тот обязан подать уведомление в МВД по особой форме.

Смягчается порядок взаимодействия с нарушителями из числа "спецсубъектов" в погонах. Так, на судей рапорт составляться не будет.

К надзору за дорожным движением допущены не только вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы, но и беспилотники.

"Обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей спецназначения" стало поводом для остановки автомобиля. Такие средства, как ленты с шипами, запретят применять на горных дорогах, железнодорожных переездах, мостах, эстакадах. Кареты скорой помощи и машины ритуальных служб тормознуть принудительно будет нельзя.

Документ опубликован на regulation.gov.ru, 1 марта завершилось его экспертное обсуждение, передает "Уралинформбюро".

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