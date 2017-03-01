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Российские туристы чаще всего гибнут в ТаиландеСегодня в 14:53

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За год количество происшествий удвоилось.

Во время путешествий за 2016 год погибло 55 россиян, 240 пострадали. Любители тайских пляжей - в особой группе риска.

По данным Российского союза туриндустрии, количество происшествий с участием россиян в Таиланде выросло вдвое - до 23 (скончались 13 человек, еще 32 повредили здоровье). Три летальных исхода зафиксировано в Индии. Нескольких соотечественников подкосил вирус Зика в Доминикане. На территорию РФ из общего количества приходится 31 смерть и 169 травмированных.

В печальной статистике лидируют несчастные случаи и ДТП, 10 граждан РФ стали жертвами преступников. Инциденты происходят чаще всего на воде, в горах, при полетах на парапланах и прыжках с парашютом. Бывают и нападения диких животных, передает "Уралинформбюро".

В Таиланде скончался 32-летний челябинец

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