И плюсовой температурой.

Весна в Екатеринбурге вступает в свои права - завтра столбик термометра поднимется до плюсовых отметок. Впечатление подпортит лишь сильный ветер.

Вечером 1 марта похолодает до минус 3 градусов. Осадков не ожидается. Западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

2 марта температура поднимется до плюс 2, екатеринбуржцев порадует солнце, но будет так же ветрено. Ночью столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

Днем 3 марта погода "раскочегарится" до плюс 4, без существенных осадков. Ветер сменится на южный, однако скорость не сбавит. В конце недели и в выходные температура воздуха будет также держаться на плюсовых отметках.