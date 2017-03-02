×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Весна примчалась в Екатеринбург с ветерком01 марта в 16:16

  • Текст

И плюсовой температурой.

Весна в Екатеринбурге вступает в свои права - завтра столбик термометра поднимется до плюсовых отметок. Впечатление подпортит лишь сильный ветер.

Вечером 1 марта похолодает до минус 3 градусов. Осадков не ожидается. Западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

2 марта температура поднимется до плюс 2, екатеринбуржцев порадует солнце, но будет так же ветрено. Ночью столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

Днем 3 марта погода "раскочегарится" до плюс 4, без существенных осадков. Ветер сменится на южный, однако скорость не сбавит. В конце недели и в выходные температура воздуха будет также держаться на плюсовых отметках.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×