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Милонов и Кобзон восстали против "Евровидения" 01 марта в 16:28

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Чтобы не дать разгуляться русофобам.

Депутаты Госдумы Иосиф Кобзон и Виталий Милонов предлагают бойкотировать "Евровидение - 2017", которое пройдет в Киеве. Письмо с просьбой никого не отправлять на музыкальный конкурс и отказаться от трансляции направлено генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, пишет РИА "Новости".

По мнению депутатов, "Евровидение" стоит пропустить, чтобы не давать возможность "русофобствовать" в Украине.

Незалежная получила шанс провести "Евровидение" после победы в конкурсе украинской исполнительницы Джамалы с песней "1944". Второе место заняла австралийка Дэми Им. Россиянин Сергей Лазарев оказался на третьей позиции.

Ожидается, что Украина организует "экономвариант" конкурса – Киев планирует потратить около 15 миллионов евро. Для сравнения, Москва в 2009 году выложила примерно 35 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".

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