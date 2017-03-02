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В Канаде нашли самые древние микроорганизмы01 марта в 16:00

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Они младше планеты на полмиллиарда лет.

Группа палеобиологов обнаружила древнейшие окаменелости микроорганизмов на Земле. Их возраст - около четырех миллиардов лет, пишет журнал Nature. Стоит отметить, что возраст планеты составляет 4,5 миллиарда лет.

Старейшие бактерии ученые нашли в самых древних горах – гряде Нуввуагиттук на территории Канады. Бывшие обитатели этой местности жили рядом с геотермальными источниками. Исследователи обнаружили и продукты жизнедеятельности микроорганизмов – оксид железа и карбонаты.

Интересно, что уже 3,7 миллиарда лет назад простейшие живые организмы были распространены во всем мировом океане, передает "Уралинформбюро".

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