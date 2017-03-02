В ближайшие выходные.

Вечером 3 марта в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года. В выходные там пройдет сельхозярмарка – первая в этом сезоне.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, можно будет оставить машину на улицах Урицкого и Володарского или воспользоваться бесплатным подземным паркингом торгового центра, расположенного на площади.