Он собрал устройство сам.

Стали известны подробности инцидента с "куклой-бомбой", которая взорвалась в руках у жителя Черноисточинска 10 февраля. Выяснилось, что пострадавший сам собрал пиротехническое устройство, а не нашел его в сугробе по дороге из магазина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе полиции Нижнего Тагила, в тот день мужчина был пьян. Решив отогнать от дома собак, раздражавших его громким лаем, он из подручных средств собрал "петарду". Поджег, но выбросить не успел. Результат - рваные раны кистей и переломы пальцев.

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