×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В центре Екатеринбурга приставы опечатали "Бургер Кинг" 01 марта в 17:32

  • Текст

Обосновавшийся в памятнике культуры.

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали ресторан "Бургер Кинг" на Вайнера, 72. Заведение находится в Доме Денисова, которое является объектом культурного наследия.

Как пояснили "Уралинформбюро" в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, собственники помещения реконструировали его без согласования с ведомством. В связи с этим прокуратура подала иск в Ленинский районный суд о приостановлении деятельности заведения. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

В данный момент в суд направлено еще одно заявление о восстановлении разрушенных элементов памятника.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×