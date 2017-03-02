Обосновавшийся в памятнике культуры.

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали ресторан "Бургер Кинг" на Вайнера, 72. Заведение находится в Доме Денисова, которое является объектом культурного наследия.

Как пояснили "Уралинформбюро" в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, собственники помещения реконструировали его без согласования с ведомством. В связи с этим прокуратура подала иск в Ленинский районный суд о приостановлении деятельности заведения. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

В данный момент в суд направлено еще одно заявление о восстановлении разрушенных элементов памятника.