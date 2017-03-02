За ними наблюдают врачи.

В больницах Челябинской области нескольким малышам поставили опасные прививки АКДС. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального минздрава, пока у детей никаких нежелательных последствий не выявлено. Врачи продолжают наблюдать за ними.

Вакцина АКДС была централизованно закуплена в конце 2016 года. Препарат сразу распределили по медицинским организациям. Однако в начале февраля 2017 года федеральный Росздравнадзор приостановил реализацию препарата до получения результатов исследования партии, которая, по некоторым данным, может быть опасной.

"По данным Росздравнадзора, получены предварительные результаты дополнительного обследования препарата, которое пока не выявило нарушений качества вакцины. Окончательное заключение будет получено в ближайшее время, после чего, при подтверждении соответствия стандартам качества, будет снят запрет на использование данной партии вакцины", - прокомментировали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

На период исследования в регионе начали закупать моновакцину против полиомиелита и комбинированную вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита.