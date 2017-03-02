Повысив рождаемость.

В правительстве Испании появился ответственный за повышение показателей рождаемости. На должность "секс-царицы" назначена эксперт по вопросам демографии, сенатор Эдельмира Баррейра, пишет Daily Mirror.

Вместе с премьер-министром Мариано Рахой она составит новую национальную стратегию по улучшению демографии, передает "Уралинформбюро".

Рождаемость в Королевстве начала падать в 2008 году, а через семь лет стала меньше смертности. К 2015 году у испанок в возрасте 18-49 лет было в среднем по 1,3 ребенка, тогда как в других странах ЕС - 1,58.

По словам директора международной бизнес-школы IE Business School в Мадриде Рафаэля Пуйоля, испанцы объясняют низкую плодовитость выматывающим графиком работы.