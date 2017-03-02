×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Секс-царица" вытащит Испанию из демографической ямы01 марта в 18:18

  • Текст

Повысив рождаемость.

В правительстве Испании появился ответственный за повышение показателей рождаемости. На должность "секс-царицы" назначена эксперт по вопросам демографии, сенатор Эдельмира Баррейра, пишет Daily Mirror.

Вместе с премьер-министром Мариано Рахой она составит новую национальную стратегию по улучшению демографии, передает "Уралинформбюро".

Рождаемость в Королевстве начала падать в 2008 году, а через семь лет стала меньше смертности. К 2015 году у испанок в возрасте 18-49 лет было в среднем по 1,3 ребенка, тогда как в других странах ЕС - 1,58.

По словам директора международной бизнес-школы IE Business School в Мадриде Рафаэля Пуйоля, испанцы объясняют низкую плодовитость выматывающим графиком работы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×