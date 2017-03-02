"Коровья лепешка" Заводовского-Погребинского получила визу свердловского Минстроя01 марта в 18:26
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Пути назад уже нет.
Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской области дало добро на строительство "золотого" автовокзала в Екатеринбурге. Глава регионального Минстроя Михаил Волков утвердил проект планировки и межевания выделенной под объект территории. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации Свердловской области, передает "Уралинформбюро".
Гигантский позолоченный торгово-транспортный узел площадью 300 тысяч квадратных метров разместится на Ботанике - в границах улиц Белинского - Шварца - Крестинского - Объездная дорога. Под эти цели уже выкуплена территория, где ранее размещались производственные мощности Уральского завода гражданской авиации. Туда "переедет" и Южный автовокзал. Кроме автостанции, на двух этажах на площади 150 тысяч "квадратов" расположатся торговые ряды.
По предварительным подсчетам, ежедневно транспортно-торговый центр будет пропускать не менее 53 000 человек.
На городских форумах грандиозное сооружение уже окрестили "коровьей лепешкой" за характерную форму.
Следует отметить, что реализуют проект девелоперы Заводовский-Погребинский (Общество "Малышева, 73"). Их решения не раз вызывали вопросы общественности, прессы и властей. К примеру, сейчас рядом с мэрией высится громада ТРЦ "Пассаж". Уродливое здание, по мнению экспертов, убило центр уральской столицы. К тому же оно находится на земельном участке, выделенном с грубейшими нарушениями федерального законодательства.
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