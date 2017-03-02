До 2023 года.

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала на 5 лет - до 2023. Действие программы заканчивается в следующем году, передает "Уралинформбюро".

Как заявил глава ведомства Максим Топилин, такое предложение уже озвучивалось российскому правительству. Однако окончательное решение пока не принято.

Маткапитал действует в России с 2007 года. В рамках программы оказывается поддержка семьям, где родился второй или последующий ребенок. Первоначально им выплачивали по 250 тысяч рублей. Сейчас можно рассчитывать на 453 тысячи. Однако с 2015 года сумма не индексировалась.