Концепция уже готова.

ГК "КОРТРОС" планирует реконструировать железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. Концепция обновления транспортного узла была разработана при участии архитекторов из Великобритании и специалистов РЖД, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

"Надеемся, что в ближайшее время мы сможем ее представить широкой общественности. На данный момент концепция находится в стадии обсуждения с РЖД", - заявил гендиректор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

Он добавил, что речь идет о комплексной реконструкции здания вокзала, которая сможет поднять его на новый уровень. "Предварительную концепцию делала международная компания AECOM с привлечением штатных британских архитекторов и проектировщиков", - отметил Станислав Киселев.

Ранее сообщалось, что модернизация екатеринбургского железнодорожного вокзала обойдется почти в 157,4 миллиона рублей. Предстоит заменить системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, пожарную сигнализацию, водопровод, молниезащиту и заземление. Кроме того, в здании будут установлены пассажирские лифты и павильоны для досмотра пассажиров. Планируется также реконструировать спуск на привокзальную площадь и снести кафе рядом с вокзалом.