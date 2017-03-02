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В России собрали бомбардировщик будущего01 марта в 20:20

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В натуральную величину.

Компания "Туполев" подготовила первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА). Пока он создан из дерева. Также собраны несколько макетов из композитных материалов, выполненных по схеме "летающее крыло".

Между тем в самой компании данную информацию не комментируют.

Планируется, что первый перспективный стратегический бомбардировщик ПАК ДА поднимется в небо к 2025 году, передает "Уралинформбюро".

По неофициальным данным, самолеты будут оснащены гиперзвуковым оружием и искусственным интеллектом. Боевая мощь нового бомбардировщика будет настолько велика, что он сможет преодолевать современную противовоздушную оборону.

Ожидается, что самолет заменит сразу три типа судов, состоящих сейчас на вооружении: Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

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