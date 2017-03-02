×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Весной американцы перейдут на "Русскую валюту"Сегодня в 08:36

  • Текст

Гуляй не хочу!

В марте 2017 года в США начнутся поставки российской водки, произведенной АО "Татспиртпром". Первая партия составит 25,4 тысячи бутылок, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Американцев будут поить "беленькой" под брендом Russian Value Platinum ("Русская валюта"). Она появится на полках в Штатах в апреле-мае.

В целом за этот год "Татспиртпром" планирует "слить" за океан 50 тысяч бутылок водки. Поставки будут вестись через крупного импортера Savas Spirits International (Лас-Вегас).

Следует отметить, что "Татспиртпром", куда входят два спиртовых, четыре ликероводочных и один винный завод, занимает 17% на российском рынке водки. За последние два года компания в 6 раз увеличила экспорт продукции, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Первоклассный взрыв Екатеринбурга

Прокуратура, на выезд!

Арабское ухо да услышит

Арабское ухо да услышит

Предложение россиян.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×