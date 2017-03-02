Гуляй не хочу!

В марте 2017 года в США начнутся поставки российской водки, произведенной АО "Татспиртпром". Первая партия составит 25,4 тысячи бутылок, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Американцев будут поить "беленькой" под брендом Russian Value Platinum ("Русская валюта"). Она появится на полках в Штатах в апреле-мае.

В целом за этот год "Татспиртпром" планирует "слить" за океан 50 тысяч бутылок водки. Поставки будут вестись через крупного импортера Savas Spirits International (Лас-Вегас).

Следует отметить, что "Татспиртпром", куда входят два спиртовых, четыре ликероводочных и один винный завод, занимает 17% на российском рынке водки. За последние два года компания в 6 раз увеличила экспорт продукции, передает "Уралинформбюро".